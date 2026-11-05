Соцфонд определил 12 регионов РФ с пенсией свыше 30 тысяч рублей

Соцфонд: средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей в 12 регионах России Соцфонд определил 12 регионов РФ с пенсией свыше 30 тысяч рублей

Москва5 ноя Вести.В 12 российских регионах средний размер пенсии превышал 30 тысяч рублей в сентябре 2026 года. Это следует из данных статистики, которую изучил ТАСС.

Средняя пенсия свыше 30 тыс. рублей среди работающих и неработающих пенсионеров в сентябре 2026 года отмечена в Карелии (31,1 тыс. рублей), Архангельской области (31,7 тыс. рублей), Республике Коми (32,3 тыс. рублей), Якутии (33,7 тыс. рублей), Сахалинской области (33,9 тыс. рублей), Мурманской области (34,3 тыс. рублей) говорится в сообщении

Также, согласно данным Соцфонда, средняя пенсия составляет более 30 тысяч рублей в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, а также в Камчатском крае, Магаданской области, Ненецком автономном округе и на Чукотке.

При этом в сентябре 2026 года средняя пенсия в России составила 25 469 рублей.

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя пенсия зафиксирована на Чукотке.