Росстат: средняя пенсия в России в сентябре выросла на 8,3%

Стало известно, как увеличилась пенсия в России Росстат: средняя пенсия в России в сентябре выросла на 8,3%

Москва28 окт Вести.Средний размер пенсий в сентябре увеличился на 8,3% и составил 25,5 тысячи рублей, передает РИА Новости со ссылкой на доклад Росстата.

В сентябре 2026 года средний размер пенсий составил 25 469 рублей, по сравнению с сентябрем 2025 года увеличился на 8,3% говорится в документе

За первые 9 месяцев текущего года пенсия составила 25,4 тысячи рублей. В прошлом года она была 23,4 тысячи рублей.

Ранее россиянам рассказали, что они могут получить пенсионные накопления умершего родственника, если средства остались на его индивидуальном счете в Социальном фонде России или негосударственном пенсионном фонде.