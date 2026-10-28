Москва28 окт Вести.Россияне могут получить пенсионные накопления умершего родственника, если средства остались на его индивидуальном счете в Социальном фонде России (СФР) или негосударственном пенсионном фонде. Об этом РИА Новости рассказал кандидат юридических наук, доцент РУДН Станислав Одинцов.

Наследники могут претендовать на средства пенсионных накоплений, если они есть на индивидуальном счете умершего в Социальном фонде России или негосударственном пенсионном фонде пояснил специалист

По словам юриста, гражданин вправе заранее определить, кому после его смерти достанутся накопления, и указать доли получателей. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в пенсионный фонд.

Если распоряжения нет, деньги распределяются между родственниками в установленной законом очередности. Первыми право на выплату получают супруг, дети и родители умершего. Во вторую очередь на средства могут претендовать братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Одинцов уточнил, что возможность получения денег зависит и от того, каким способом гражданину выплачивались пенсионные накопления. Если была назначена срочная пенсионная выплата, правопреемники могут получить ее оставшуюся часть. Однако при назначении пожизненной накопительной пенсии или после получения всей суммы единовременно выплаты родственникам не предусмотрены.

Для получения средств необходимо обратиться в пенсионный фонд в течение шести месяцев со дня смерти гражданина. При пропуске этого срока восстановить право на выплату можно через суд.

При обращении в СФР по утвержденной форме необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность правопреемника, подтверждающие родство, свидетельство о смерти и СНИЛС умершего добавил юрист

Пенсионные накопления формировались в том числе за счет страховых взносов работодателей в 2002-2013 годах, инвестиционного дохода и средств материнского капитала.

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