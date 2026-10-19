Москва19 октВести.На получение пенсии по случаю потери кормильца могут претендовать все нетрудоспособные члены семьи, состоявшие на его иждивении. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
В беседе с RT он уточнил, что любого члена семьи могут признать иждивенцем, если он находился на полном содержании умершего или получал от него финансовую помощь, которая была единственным средством к существованию.
Усыновители имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родителями, а усыновленные дети наравне с родными детьми. Несовершеннолетние дети, имеющие право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право при их усыновлениидобавил Балынин
Ранее россиянам разъяснили, в каком случае супруг может оформить пенсию по потере кормильца после смерти мужа или жены.