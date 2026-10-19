Экономист Балынин разъяснил механизм назначения пенсии по потере кормильца Экономист Балынин рассказал, как назначается пенсия по потере кормильца

Москва19 окт Вести.На получение пенсии по случаю потери кормильца могут претендовать все нетрудоспособные члены семьи, состоявшие на его иждивении. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

В беседе с RT он уточнил, что любого члена семьи могут признать иждивенцем, если он находился на полном содержании умершего или получал от него финансовую помощь, которая была единственным средством к существованию.

Усыновители имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родителями, а усыновленные дети наравне с родными детьми. Несовершеннолетние дети, имеющие право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право при их усыновлении добавил Балынин

Ранее россиянам разъяснили, в каком случае супруг может оформить пенсию по потере кормильца после смерти мужа или жены.