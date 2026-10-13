Юрист Салкин объяснил, когда можно получать пенсию умершего супруга Юрист рассказал, кому положена пенсия умершего супруга в 2026 году

Москва13 окт Вести.Переживший супруг имеет право оформить пенсию по случаю потери кормильца умершего мужа или жены, если подтвердит нетрудоспособность и факт нахождения на иждивении. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил юрист Михаил Салкин.

По словам эксперта, необходимыми условиями являются официальный брак, отсутствие иных источников средств к существованию, а также нетрудоспособность по инвалидности либо по возрасту (в 2026 году — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин). Выплата также положена неработающему супругу, который ухаживает за ребенком умершего в возрасте до 14 лет.

Салкин добавил, что для вдов и вдовцов военнослужащих, погибших из-за военной травмы, закон делает исключение, разрешая совмещать пенсию по потере кормильца со страховой пенсией по старости.