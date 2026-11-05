В Соцфонде рассказали, кто имеет право выйти на пенсию по старости в 2027 году

В Соцфонде рассказали, кто может выйти на заслуженный отдых в 2027 году В Соцфонде рассказали, кто имеет право выйти на пенсию по старости в 2027 году

Москва5 ноя Вести.Мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения имеют право выйти на пенсию по старости в 2027 году. При этом на заслуженный отдых могут выйти те, у кого есть определенный стаж работы и набрано минимальное количество пенсионных баллов (ИПК). Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Соцфонда России.

В 2027 году право на страховую пенсию могут реализовать мужчины 1962 года рождения и старше и женщины 1967 года рождения и старше при наличии продолжительности страхового стажа не менее 15 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 говорится в сообщении

Отмечается, что подать заявление о назначении пенсии можно не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраст. В Социальном фонде России его рассмотрят в течение 5 рабочих дней. Однако, если не все документы были предоставлены, то срок может увеличиться.