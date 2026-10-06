Стало известно, кто сможет рассчитывать на досрочную пенсию Эксперт Шульженко: право на досрочную пенсию зависит от характера работы

Москва6 окт Вести. Право выйти на пенсию досрочно зависит от профессии, характера работы, продолжительности специального и страхового стажа, а также от семейных обстоятельств или состояния здоровья. Об этом рассказала в беседе с RT директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

Например, отдельные правила предусмотрены для работников, занятых на вредных и тяжелых работах, педагогов и медицинских специалистов, некоторых категорий многодетных родителей и других граждан подчеркнула эксперт

По словам Шульженко, к каждой категории есть свои требования, поэтому, подчеркнула эксперт, одного только возраста недостаточно.

Она также отметила, что заранее стоит посмотреть, какой стаж уже учтен, подтверждены ли периоды работы и соответствует ли конкретная должность или условия труда основаниям для досрочного назначения пенсии.

Если человек рассчитывает на досрочную пенсию, лучше не откладывать проверку права на нее до предполагаемой даты выхода заключила Шульженко

Ранее в Госдуме рассказали, как пенсионеру увеличить выплаты в 2026 году. Как рассказал депутат Никита Чаплин, в текущем году повысить выплату способен и сам пенсионер, и тот, кто занимается ее подготовкой, - для этого нужно проверить стаж, пенсионные коэффициенты и основания для перерасчета.