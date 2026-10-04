В Госдуме рассказали, как пенсионеру увеличить выплаты в 2026 году Чаплин напомнил работающим пенсионерам о праве вернуть пропущенные индексации

Москва4 окт Вести.Вернуть индексации, пропущенные в 2016-2024 годах, работающие пенсионеры могут после фактического увольнения. Кроме того, в 2026 году повысить выплату способен и сам пенсионер, и тот, кто занимается ее подготовкой, - для этого нужно проверить стаж, пенсионные коэффициенты и основания для перерасчета. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы фракции "Единая Россия" Никита Чаплин.

Сначала стоит заказать выписку из индивидуального лицевого счета и сведения о пенсии. У работающего пенсионера там указаны выплачиваемый и полный размеры. Право на полный размер возникает с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Данные передает работодатель, заявление обычно не требуется. После фиксации увольнения можно снова работать, восстановленная сумма сохранится рассказал парламентарий

Особого внимания, отметил Чаплин, требуют стаж, относящийся ко времени до появления системы индивидуального учета, записи за 1990-е годы и занятость на вредных производствах. Подтвердить пробелы, по его словам, позволяют трудовая книжка, архивные приказы, ведомости о зарплате, колхозная книжка, а также сведения о детях и службе в армии. Доказанная вредная работа при достаточном специальном стаже дает право на досрочную пенсию, однако отдельной надбавки она не создает, уточнил депутат.

Если гражданину недостает до 15 лет стажа либо 30 коэффициентов, сформировать их разрешено добровольным взносом за текущий год. Перед этим, однако, необходимо выяснить, какого именно показателя не хватает.

В завершение Чаплин пояснил, что уменьшение баланса в личном кабинете может объясняться исправлением сведений или особенностями отображения, поэтому стоит запросить подробный расчет. Пенсионные накопления умершего получают правопреемники - по отдельному заявлению в фонд, которое обычно подают в течение шести месяцев.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская напомнила, что все виды пенсий увеличат в России в 2027 году.