В Госдуме назвали просто условие для достойной пенсии Россиянам объяснили, как заработать на достойную пенсию

Москва4 окт Вести.Работа вбелую является ключевым фактором достойной пенсии в будущем, заявила в беседе с "Лентой.ру" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, работать вбелую нужно с самого первого дня, даже начиная с подработок.

Только вбелую через заключение трудового договора и добиваться того, чтобы работодатель выплачивал все страховые взносы. В этом случае пенсия начинает формироваться с первого дня трудовой деятельности сказала Бессараб

Узнать свой коэффициент и формирование пенсии можно через личный кабинет на сайте Социального фонда России, отметила депутат.

Если хорошая заработная плата, пенсия формируется из белых взносов. Это не требует никаких усилий со стороны работающего. Но если вдруг вы видите, что сумма вас не устраивает, вполне возможно сегодня при помощи государства сформировать долгосрочные пенсионные сбережения. В этом случае 360 тысяч государство поможет дополнительно собрать. С учетом инфляции, с учетом индексации, естественно, такие вложения будут постоянно повышаться заключила парламентарий

Ранее в Госдуме рассказали, как пенсионеру увеличить выплаты в 2026 году.