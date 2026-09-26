Депутат Бессараб: пенсия от государства в РФ может превышать 100 тысяч рублей

Депутат Бессараб назвала размер максимальной в России пенсии Депутат Бессараб: пенсия от государства в РФ может превышать 100 тысяч рублей

Москва26 сен Вести.Максимальный размер государственной пенсии в России назвала в беседе с Лента.ru назвала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов пояснила, что максимальная пенсия у ряда российских граждан превышает 100 тысяч рублей.

При этом многим из них положено еще дополнительное матобеспечение по возрасту.

На сегодняшний день максимальный размер госпенсии — свыше 100 тысяч рублей у космонавтов, Героев Советского Союза, Героев России, Героев Труда России и матерей-героинь пояснила она

Дополнительное материальное обеспечение по возрасту составляет 36,5 тысячи рублей.

Размер страховой пенсии зависит от заработка, продолжила она. По словам депутата, в среднем человек на пенсии получает порядка 40% от размера утраченного заработка.

В проект бюджета на 2027 год внесено предложение Минфина в двухразовом повышении пенсий. Первый этап повышения пройдет 1 февраля. Пенсионные выплаты планируется увеличить на 6,8%. С 1 апреля пенсии будут повышены на 3,3% в соответствие с темпом роста средней зарплаты в стране.

В августе 2026 года пенсионеров в РФ стало на 21 тысячу больше. Сейчас в России, по данным Соцфонда, 40 миллионов 496 тысяч пенсионеров. Средний размер пенсий с начала года вырос на две тысячи рублей. Средняя страховая пенсия по старости на август составляет 29 тысяч 904 рубля. Пенсионеры могут выбрать, получать ли пенсию на карту или наличными.