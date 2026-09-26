Москва26 сен Вести.Количество пенсионеров за август выросло на 21 тысячу и составило 40,496 миллиона. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Соцфонда.

В соответствии с ними, число пенсионеров в России в августе этого года достигло 40,496 миллиона против 40,475 миллиона в июле.

Как пояснил в беседе с агентством профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, рост числа пенсионеров в августе связан в том числе с проведенной в этом месяце корректировкой пенсии работающих пенсионеров за предыдущий год, что простимулировало граждан подтверждать свой статус для получения положенных им надбавок.

По словам Сафонова, из-за поэтапного повышения пенсионного возраста приток новых пенсионеров неравномерен. В официальную статистику в августе попали граждане, которые оформили документы в середине лета. Кроме того, данные за месяц учитывают всех получателей пенсионных выплат, включая социальные и пенсии по инвалидности, добавил эксперт.