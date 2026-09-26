Россиянам рассказали об отличиях получения пенсии на карту и наличными Юрист Кузнецова назвала главную опасность получения пенсии по почте

Москва26 сен Вести.Пенсионеры в РФ могут выбрать, как получать выплаты – на карту или наличными. У каждого метода свои плюсы и минусы, но второй сопряжен с неочевидным риском. Об этом заявила юрист Елена Кузнецова.

В беседе с Life.ru она разъяснила разницу между способами получения денег и предупредила о нюансах.

Я бы рекомендовала обратить внимание на очень важный нюанс: если человек шесть месяцев подряд не получит пенсию через почту, то выплату приостановят. Это происходит автоматически указала Кузнецова

В публикации также предостерегают пожилых людей, получающих пенсию на банковский счет, от уловок мошенников. Им необходимо соблюдать правила кибербезопасности, не сообщать никому смс-коды и пароли.

Ранее стало известно, что количество пенсионеров в России по итогам августа увеличилось до 40,496 миллиона человек. Такой скачок численности эксперты объясняют тем, что накануне была проведена индексация выплат работающих пенсионеров.