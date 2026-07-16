В Госдуме призвали сделать систему начисления пенсий прозрачной Депутат Панеш: размер пенсии нужно рассчитывать исходя из страхового стажа

Москва16 июл Вести.Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш призвал прибавлять по 2 тысячи рублей к пенсии за каждый год работы.

В интервью NEWS.ru он отметил, что реализация этой идеи позволит сделать систему зачисления пенсии более прозрачной.

ЛДПР предлагает заменить запутанную систему на ясную и прозрачную схему: считать пенсию исходя из страхового стажа – 2 тыс. рублей за каждый отработанный год. Схема простая и понятная: отработал 20 лет – 40 тыс. рублей, 30 лет – 60 тыс. рублей, 40 лет – 80 тыс. рублей. Никаких баллов, коэффициентов и формул сказал депутат

При этом данный расчет одновременно требует полного пересмотра потребительской корзины, которая в настоящее время составлена неверно, добавил Панеш.

Ранее сообщалось, что ряд категорий российских пенсионеров может рассчитывать на увеличение выплат или перерасчет отдельных доплат с 1 августа 2026 года.