Москва20 июн Вести.Вернуться к обсуждению пенсий работающим пенсионерам предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщило РИА Новости.

Президентом были даны поручения, были внесены поправки в пенсионное законодательство, и у нас уже несколько лет индексируются пенсии работающим пенсионерам тоже. В этой части вопрос закрыт. Но что необходимо дальше, продолжая тему защиты пенсионных прав и совершенствования пенсионной системы, что нужно сделать? Это вернуться к вопросу полноценного перерасчета пенсии нашим пенсионерам, которые работают заявил Нилов

Он напомнил, что 1 августа произойдет перерасчет пенсии, однако работающий пенсионер может "добавить" себе только три балла из 10, которые можно заработать за год. Нилов предлагает пересмотреть этот вопрос, убрав отсечение в три балла.