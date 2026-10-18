В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии до конца 2026 года Депутат Говырин: персональные индексации пенсий продолжатся в ноябре и декабре

Москва18 окт Вести.До конца 2026 года пенсии вырастут у россиян, у которых появится личное основание для перерасчета, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин в комментарии "Ленте.ру". По его словам, персональные повышения страховых пенсий продолжатся в ноябре и декабре.

При появлении нетрудоспособного иждивенца пенсионеру положено 3194,90 рубля в месяц за каждого, максимум за троих. Для доплаты нужно подать заявление в Социальный фонд и подтвердить иждивение. После увольнения фонд включает индексации, пропущенные в 2016–2024 годах сказал Говырин

Парламентарий пояснил, что с достижением 80 лет фиксированная выплата к пенсии по старости увеличивается вдвое: с 9584,69 до 19 169,38 рубля, и дополнительно назначается 1413,86 рубля на уход. Удвоенный размер фиксированной выплаты полагается и при установлении первой группы инвалидности.

Возраст, инвалидность и прекращение работы, как отметил депутат, обычно берутся в расчет автоматически. Проверить новый размер выплаты можно в личном кабинете или в клиентской службе фонда.

Ранее Говырин сообщал, что в 2027 году в России намечено поэтапное повышение разных видов пенсионного обеспечения, а размер выплат скорректируют с учетом фактической инфляции за 2026 год. До этого экономист назвал ожидаемую сумму единовременной выплаты на ребенка в 2027 году: по его данным, она составит 30 385,08 рубля.