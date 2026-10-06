Депутат Говырин: пенсии по старости и инвалидности повысят в 2027 году дважды

Депутат ГД рассказал, каким категориям пенсионеров повысят пенсии в 2027 году Депутат Говырин: пенсии по старости и инвалидности повысят в 2027 году дважды

Москва6 окт Вести.Депутат Говырин: пенсии по старости и инвалидности повысят в 2027 году дважды

Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в 2027 году повысят дважды, 1 февраля и 1 апреля, выплаты работающим пенсионерам пересчитают еще и 1 августа, а социальные пенсии вырастут один раз за год, 1 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина (фракция "Единая Россия").

Так, работающим и неработающим пенсионерам поднимут сумму выплат 1 февраля.

Размер пересчитают с учетом фактического роста потребительских цен за 2026 год. Одновременно увеличатся стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата, из которых складывается страховая пенсия указал Говырин

В начале апреля повысят стоимость пенсионного балла, в связи с чем пенсия также вырастет. 1 августа работающим пенсионерам пересчитают выплаты с учетом страховых взносов за 2026 год.

Социальные и связанные с ними государственные пенсии повысят 1 апреля согласно росту общероссийского прожиточного минимума пенсионера за 2026 год.