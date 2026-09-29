В Госдуме рассказали о выплатах и льготах, которые назначаются автоматически Депутат Говырин: некоторые выплаты и льготы назначаются россиянам автоматически

Москва29 сен Вести.Часть выплат и налоговых льгот в России назначают автоматически на основании данных реестров – без обращения получателя. Такой порядок действует для семей с детьми, работников, пенсионеров и людей с инвалидностью, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

По словам парламентария, ЗАГС, работодатели и ведомства обмениваются нужными сведениями между собой. При рождении ребенка фонд сам оформляет сертификат на материнский капитал, если у семьи есть на него право, хотя для использования средств нужно отдельное оформленное заявление.

Работающему родителю без заявления назначают разовое пособие при рождении ребенка, а если семья уже получает единое пособие на старших детей, оно автоматически распространяется и на новорожденного в том же размере и на тот же срок.

Электронный больничный работнику тоже оплачивают автоматически на основе данных врача и работодателя, пояснил Говырин. Пенсию по инвалидности и ежемесячную денежную выплату назначают по итогам медико-социальной экспертизы, а детям младше 18 лет без обращения устанавливают пенсию по потере кормильца. Индексации и положенные перерасчеты пенсий, включая удвоение выплаты после 80 лет и надбавку на уход, аналогичным образом проводят без заявления.

Кроме того, депутат отметил, что налоговая служба по уже имеющимся данным применяет льготы по налогам на имущество и землю для пенсионеров, людей с инвалидностью, ветеранов и многодетных семей. Транспортную льготу учитывают, если она установлена в конкретном регионе. Проверить назначение можно в личном кабинете, а если его нет, нужно сообщить ведомству недостающие сведения.

Ранее Говырин информировал, что с 1 июля этого года больничные и детские пособия в России считают по-новому – Соцфонд берет данные о доходах напрямую с лицевого счета, а к бухгалтерии работодателя обращается только когда в счете чего-то не хватает.