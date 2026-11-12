Доплата к пенсии россиян от 80 лет вырастет почти до 20,5 тыс. рублей с февраля

Доплата к пенсии россиян старше 80 лет увеличится почти до 20,5 тыс. рублей Доплата к пенсии россиян от 80 лет вырастет почти до 20,5 тыс. рублей с февраля

Москва12 ноя Вести.Фиксированная выплата к страховой пенсии пожилым россиянам старше 80 лет и инвалидам I группы с 1 февраля 2027 года увеличится почти до 20,5 тыс. рублей, сообщили в Социальном фонде России.

Согласно данным Соцфонда, после второго этапа индексации страховых пенсий с 1 февраля следующего года фиксированная выплата к соответствующей пенсии увеличится до 10,2 тыс. рублей.

С учетом повышения фиксированная выплата таким пенсионерам увеличится почти до 20,5 тысячи рублей в месяц говорится в сообщении

Ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин рассказал, как россияне предпенсионного возраста, которые потеряли работу из-за сокращения или ликвидации организации, могут выйти на пенсию досрочно.