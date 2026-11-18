Москва18 ноя Вести.Центр занятости может предложить безработным предпенсионного возраста досрочный выход на пенсию при соблюдении ряда условий. Об этом рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Главным из них является то, что до наступления общеустановленного пенсионного возраста должно оставаться не более двух лет. То есть мужчины могут выйти на пенсию досрочно в 62 года, женщины – в 57 лет, пояснила она в беседе с ТАСС.

Кроме того, увольнение предпенсионера с предыдущей работы должно произойти по независящим от него причинам, количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов должно составлять не менее 30. Что касается страхового стажа, то для мужчин он должен быть не менее 25 лет, для женщин – не менее 20 лет.

Проверив соблюдение всех этих условий и подтвердив, что Подольская добавила, что не возможности подобрать гражданину подходящую вакансию, центр занятости может выдать предложение о досрочном назначении пенсии, пояснила эксперт. При этом она подчеркнула, что это право центра, а не обязанность.

Подольская также добавила, что трудоустройство гражданина, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или получение дохода от облагаемой страховыми взносами деятельности, после назначения досрочной пенсии приведет к прекращению выплат по ней.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова сообщила, что россияне получать страховую пенсию по старости автоматически, начиная с 2027 года. По ее словам, за месяц до достижения пенсионного возраста Социальный фонд России (СФР) самостоятельно проверит возраст, стаж и количество накопленных пенсионных баллов гражданина.