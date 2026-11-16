Депутат Кавшар: копить пенсионные баллы и страховой стаж можно начинать с 14 лет

Россиянам назвали подходящий возраст для старта пенсионных накоплений Депутат Кавшар: копить пенсионные баллы и страховой стаж можно начинать с 14 лет

Москва16 ноя Вести.Россияне могут начать формирование права на будущую пенсию с 14 лет при условии официального трудоустройства.

Об этом ТАСС сообщила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

По словам парламентария, механизм обязательного пенсионного и социального страхования запускается после заключения трудового договора.

В момент, когда работодатель начинает перечислять за сотрудника страховые взносы, у человека появляются соответствующие права на будущую пенсию — накапливать индивидуальные пенсионные коэффициенты и страховой стаж.

Поскольку самостоятельно заключать трудовой договор несовершеннолетний может с 14 лет (до этого от его имени действуют родители или опекуны), то и начать формировать пенсионные права, копить баллы и стаж работник может с указанного возраста пояснила Кавшар

Она обратила внимание, что для подростков действуют строгие правила и ограничения по подработкам. В ряде случаев требуется согласие родителей, а некоторые виды занятости полностью запрещены для лиц младше 18 лет.

Глава профильного комитета Госдумы привела пример: если десятиклассник на летних каникулах захочет работать несколько часов в неделю, то этот период — при условии оформления всех необходимых для работодателя документов — будет засчитан в страховой стаж.

Для первого официального трудоустройства понадобятся паспорт, СНИЛС, трудовая книжка и трудовой договор.

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