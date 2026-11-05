Москва5 нояВести.Оформить страховую пенсию по старости в 2027 году смогут мужчины, родившиеся в 1962 году, а также достигшие 60 лет женщины, но выплату назначат только при соблюдении ряда условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России (СФР).
Среди законодательно установленных для назначения пособия требований — страховой стаж в размере не менее 15 лет, а также наличие индивидуального пенсионного коэффициента не ниже 30.
Ранее в Госдуме назвали категорию граждан с правом на повышенную пенсию в январе.