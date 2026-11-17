Страховую пенсию в России с 2027 года будут назначать автоматически

В Госдуме назвали возможный срок автоматического назначения страховой пенсии Страховую пенсию в России с 2027 года будут назначать автоматически

Москва17 ноя Вести.Россияне получать страховую пенсию по старости автоматически, начиная с 2027 года, рассказала ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

Парламентарий напомнила об изменении с 1 января 2027 года порядка оформления страховой пенсии по старости.

Теперь все будет происходить автоматически, без лишних очередей в Соцфонд и дополнительных заявлений заявила депутат

За месяц до достижения пенсионного возраста Социальный фонд России (СФР) самостоятельно проверит возраст, стаж и количество накопленных пенсионных баллов.

Уведомление о назначении страховой пенсии придет в течение трех рабочих дней через портал госуслуг или по почте.

Если каких-то данных, документов или сведений не хватает, скажут, что именно нужно доработать добавила законодатель

Условия для назначения пенсии останутся прежними, уточнила Лантратова: "по-прежнему нужно будет иметь 15 лет стажа работы и 30 пенсионных коэффициентов".

Уведомление предусматривается возможность отказаться от пенсии, если гражданин хочет продолжить работу ради дополнительных повышающих коэффициентов, продолжила собеседник агентства.

Лантратова рекомендовала проверить лицевой счет на портале госуслуг и убедиться, что учтены все периоды работы, включая службу в армии и уход за детьми. В этом случае выплата придет без ошибок и без задержки.

Ранее в СФР объяснили, как изменится с 2027 года порядок начисления пенсии.