Москва17 нояВести.Россияне получать страховую пенсию по старости автоматически, начиная с 2027 года, рассказала ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.
Парламентарий напомнила об изменении с 1 января 2027 года порядка оформления страховой пенсии по старости.
Теперь все будет происходить автоматически, без лишних очередей в Соцфонд и дополнительных заявленийзаявила депутат
За месяц до достижения пенсионного возраста Социальный фонд России (СФР) самостоятельно проверит возраст, стаж и количество накопленных пенсионных баллов.
Уведомление о назначении страховой пенсии придет в течение трех рабочих дней через портал госуслуг или по почте.
Если каких-то данных, документов или сведений не хватает, скажут, что именно нужно доработатьдобавила законодатель
Условия для назначения пенсии останутся прежними, уточнила Лантратова: "по-прежнему нужно будет иметь 15 лет стажа работы и 30 пенсионных коэффициентов".
Уведомление предусматривается возможность отказаться от пенсии, если гражданин хочет продолжить работу ради дополнительных повышающих коэффициентов, продолжила собеседник агентства.
Лантратова рекомендовала проверить лицевой счет на портале госуслуг и убедиться, что учтены все периоды работы, включая службу в армии и уход за детьми. В этом случае выплата придет без ошибок и без задержки.
Ранее в СФР объяснили, как изменится с 2027 года порядок начисления пенсии.