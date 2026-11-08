В Соцфонде рассказали, кто сможет оформить пенсию по старости в 2027 году

В Соцфонде напомнили, кто сможет оформить пенсию по старости в 2027 году В Соцфонде рассказали, кто сможет оформить пенсию по старости в 2027 году

Москва8 ноя Вести.Оформить социальную пенсию по старости в 2027 году могут мужчины 1957 года рождения, а также женщины 1962 года рождения, постоянно проживающие в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Соцфонда России.

Право на социальную пенсию по старости в 2027 году имеют престарелые граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, а именно: граждане РФ, мужчины 1957 года рождения и старше, и женщины 1962 года рождения и старше говорится в сообщении

На выплату социальной пенсии также смогут претендовать иностранцы и лица без гражданства, проживающие в России не менее 15 лет, если они достигли указанного возраста.

В Соцфонде уточнили, что для представителей малочисленных народов Севера предусмотрены другие возрастные условия. Так, мужчины в возрасте 55 лет и женщины при достижении 50 лет имеют право уйти на заслуженный отдых. На день назначения пенсии они должны постоянно проживать в районах традиционного проживания этих народов.

Также отмечается, что в отличии от страховой, социальная пенсия по старости не зависит от трудового стажа и количества пенсионных баллов. Ее назначают тем, у кого нет возможности получать страховую пенсию.