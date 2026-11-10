Москва10 нояВести.Средний размер социальной пенсии в России составил к 1 октября 16568 руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России (СФР).
Показатель учитывает выплаты как работающим, так и неработающим гражданам.
Для сравнения, в октябре 2025 года средний размер социальной пенсии составлял 15514 руб.
В СФР напомнили, что оформить социальную пенсию по старости могут в 2027 году мужчины 1957 года рождения, а также женщины 1962 года рождения, которые постоянно проживают в России.