Соцфонд назвал средний размер социальной пенсии в России Средний размер социальной пенсии составил в октябре 16,5 тысячи рублей

Москва10 ноя Вести.Средний размер социальной пенсии в России составил к 1 октября 16568 руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России (СФР).

Показатель учитывает выплаты как работающим, так и неработающим гражданам.

Для сравнения, в октябре 2025 года средний размер социальной пенсии составлял 15514 руб.

В СФР напомнили, что оформить социальную пенсию по старости могут в 2027 году мужчины 1957 года рождения, а также женщины 1962 года рождения, которые постоянно проживают в России.