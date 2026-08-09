Социальный фонд обозначил размер пенсии госслужащих в России Соцфонд: средняя пенсия госслужащих в России превысила 39 тысяч рублей

Москва9 авг Вести.Средний размер пенсии федеральных гражданских служащих в России составил к июлю 39536 руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд России.

При этом общее количество граждан, получающих такую пенсию, составило к 1 июля 99,2 тыс. человек.

Размер пенсии разнится в зависимости от трудовой занятости пенсионеров. Так, у продолжающих работать бывших госслужащих средний размер пенсии составляет 40601 руб., в то время как у неработающих пенсионеров этой категории - 39409 руб.

Между тем средний размер пенсии федеральных гражданских служащих вырос за последние десять лет более чем в два раза.