ТАСС: средние пенсии госслужащих выросли за 10 лет более чем в два раза

Подсчитано, на сколько выросли пенсии федеральных госслужащих за 10 лет ТАСС: средние пенсии госслужащих выросли за 10 лет более чем в два раза

Москва8 авг Вести.За минувшее десятилетие средний размер пенсионного обеспечения федеральных государственных гражданских служащих в России вырос более чем в два раза.

К такому выводу пришло агентство ТАСС, проанализировавшее статистику Социального фонда России.

Если в 2016 году среднестатистический госслужащий получал 18 174 рубля в месяц, то в июле 2026 года эта сумма составила 39 536 рублей. Прирост за десять лет превысил 21 тысячу рублей.

Ранее сообщалось, что Чукотка стала регионом с самой высокой средней пенсией в РФ – свыше 42 тысяч рублей.