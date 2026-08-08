Москва8 авгВести.За минувшее десятилетие средний размер пенсионного обеспечения федеральных государственных гражданских служащих в России вырос более чем в два раза.
К такому выводу пришло агентство ТАСС, проанализировавшее статистику Социального фонда России.
Если в 2016 году среднестатистический госслужащий получал 18 174 рубля в месяц, то в июле 2026 года эта сумма составила 39 536 рублей. Прирост за десять лет превысил 21 тысячу рублей.
Ранее сообщалось, что Чукотка стала регионом с самой высокой средней пенсией в РФ – свыше 42 тысяч рублей.