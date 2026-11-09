Москва9 ноя Вести.Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составляет почти 40 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России по состоянию на 1 октября текущего года, которые приводит РИА Новости.

Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составляет 39 730 рублей. Численность таких граждан находится на уровне 100,9 тыс. человек говорится в публикации

Согласно данным Соцфонда, размер пенсии работающих пенсионеров-госслужащих составляет 40 823 рублей, неработающих - 39 600 рублей.

Ранее сообщалось, что на 1 октября текущего года средняя пенсия работающих и неработающих россиян составила 25 480 рублей. При этом средний размер пенсии в России за последние пять лет увеличился почти на 10 тыс. рублей.