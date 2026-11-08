Почти на 10 тыс. рублей выросла средняя пенсия в России за пять лет

В России средняя пенсия увеличилась почти на 10 тыс. рублей за пять лет Почти на 10 тыс. рублей выросла средняя пенсия в России за пять лет

Москва8 ноя Вести.Средний размер пенсии в России за последние пять лет увеличился почти на 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, которые приводит РИА Новости.

Согласно данным, опубликованным в базе государственной статистики, средняя пенсия граждан в России за пять лет увеличилась на 9 630 рублей. На 1 октября средний размер пенсии работающих и неработающих россиян составил 25 480 рублей. В аналогичный период 2021 года пенсионеры получали в среднем 15 850 рублей говорится в публикации

Ранее сообщалось, что больше всего пенсионеров в России проживает в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае.