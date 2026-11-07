Средняя пенсия по старости в России превысила 27,3 тысячи рублей

В России выросла пенсия по старости Средняя пенсия по старости в России превысила 27,3 тысячи рублей

Москва7 ноя Вести.На 1 октября 2026 года средняя пенсия по старости в России превысила 27,3 тысячи рублей в месяц, передает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда России.

Первого октября 2026 года средняя пенсия по старости работающих и неработающих граждан составила 27 322 рубля говорится в сообщении

Год назад пенсионеры в среднем получали 25 198 рублей.

Ранее многодетным родители в России напомнили, что они могут увеличить уже назначенную страховую пенсию за счет периодов ухода за пятым и последующими детьми.

В свою очередь председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков заявил, что индексация страховых пенсий в 2027 году затронет 37,5 млн россиян.