Многодетным россиянам напомнили о возможности увеличить уже назначенную пенсию Депутат Говырин: многодетные россияне могут увеличить уже назначенную пенсию

Москва6 ноя Вести.Многодетные родители в России могут увеличить уже назначенную страховую пенсию за счет периодов ухода за пятым и последующими детьми. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

По словам парламентария, теперь время ухода за каждым ребенком в возрасте до полутора лет учитывается в страховом стаже и участвует в формировании индивидуального пенсионного коэффициента.

За полный год ухода за пятым ребенком начисляется 5,4 пенсионного коэффициента. Если родитель ухаживал за ним все полтора года, сумма достигает 8,1 коэффициента. Столько же можно получить за шестого и каждого следующего ребенка при полном периоде ухода сказал Говырин

Он добавил, что соответствующий период учитывается у одного родителя: матери, отца или усыновителя, который осуществлял уход.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести в России дополнительные выплаты для женщин, воспитывающих троих и более детей, ко Дню матери.