В Госдуме рассказали о начислении пенсионных баллов за уход за детьми Депутат Говырин: родителю начисляют пенсионные баллы за уход за каждым ребенком

Москва5 окт Вести.В 2026 году одному из родителей или усыновителей начисляют пенсионные баллы за уход за каждым ребенком до полутора лет, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

За полный год ухода начисляют 1,8 балла за первого ребенка, 3,6 — за второго и 5,4 — за третьего и каждого следующего. За полтора года это 2,7, 5,4 и 8,1 балла соответственно сказал депутат

Этот период входит в страховой стаж, а баллы влияют на размер страховой пенсии.

Ранее сообщалось, что среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2027 году может составить более 3,5 тысячи рублей.