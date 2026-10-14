В Госдуме напомнили россиянам о праве на стаж и выплаты по уходу за инвалидом Депутат Бессараб: выплата для ухода за инвалидами I группы входит в пенсию

Москва14 окт Вести.Выплата для ухода за пожилыми людьми, которым исполнилось 80 лет, и инвалидами I группы в РФ включена в состав пенсии и составляет 1,2 тысячи рублей. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

В беседе с "Лента.ru" она напомнила, что российское законодательство предусматривает выплаты и стаж по уходу за инвалидами. До 2025 года на них могли претендовать только родители, опекуны и попечители детей-инвалидов или инвалидов с детства I группы. Сейчас выплаты и стаж доступны любому лицу трудоспособного возраста, который осуществляет присмотр за больным ребенком. В 2026 году сумма надбавок составляет 11 563 рубля. С 1 февраля 2027 года она будет индексироваться.

Что касается ухода за пожилым лицом, которому уже исполнилось 80 лет, или инвалидом I группы, это сумма в размере 1,2 тысячи рублей – ее включили в состав пенсии для инвалидов, то есть фактически пенсионер ее получает в составе своей пенсии добавила парламентарий

Бессараб подчеркнула, что таким уходом, как правило, занимаются студенты или родственники пенсионера, у которых нет работы. Они могут оформить соответствующий договор и предоставить его Социальному фонду России. За полный год ухода за инвалидом первой группы, ребенком с ограниченными возможностями здоровья или человеком старше 80 лет начисляются 1,8 пенсионных балла.