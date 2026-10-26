Депутат Коломейцев рассказал об изменении правил оформления ухода за инвалидами Депутат Коломейцев: порядок оформления ухода за инвалидами изменится с 2027 года

Москва26 окт Вести.Правила оформления ухода за гражданами, имеющими инвалидность I группы, детьми с инвалидностью и людьми старше 80 лет изменятся с 1 января 2027 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николая Коломейцева (КПРФ).

С 1 января 2027 года меняются правила ухода за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или пожилыми старше 80 лет. Изменение первое – заявление нужно подавать в Социальный фонд заранее, до начала ухода, а не после, как это было до сих пор. Через "Госуслуги", МФЦ или в отделении фонда пояснил депутат

Также к заявлению необходимо будет приложить согласие подопечного или его законного представителя, если сам подопечный признан недееспособным. Это нужно даже в случае, если подопечный и гражданин, который берет на себя уход за ним, проживают по одному адресу.

Коломейцев также напомнил, что за год ухода начисляется год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента.