Депутат Селезнев: выплата по уходу за больными должны быть не ниже МРОТ

В Госдуме предложили ввести выплату по уходу за тяжелобольными людьми Депутат Селезнев: выплата по уходу за больными должны быть не ниже МРОТ

Москва9 сен Вести.Россиянам, которым пришлось оставить работу для ухода за тяжелобольным родственником, должна полагаться выплата в размере не ниже минимальной зарплаты. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев.

Сегодня существуют отдельные меры поддержки для тех, кто ухаживает за тяжелобольными людьми, но они не заменят утраченную зарплату, отметил парламентарий в беседе с РИА Новости. К тому же многие россияне не в состоянии оплачивать услуги сиделок.

Мы предлагаем помочь именно в этой ситуации и установить для таких родственников федеральную выплату не ниже одного МРОТ сказал депутат

Он подчеркнул, что забота о больном близком человеке не должна оборачиваться для семьи бедностью. Критериями для назначения выплаты, по словам Селезнева, должно быть медицинское подтверждение нуждаемости больного в постоянном постороннем уходе и то, что ради такого ухода родственник больного вынужден уволиться с работы.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести "родительскую зарплату" для россиян, которые не работают и занимаются воспитанием детей. По его мнению, это будет способствовать повышению материального благополучия семей с детьми, а также будет стимулировать рождаемость.