В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на оплату услуг сиделок Депутат Панеш предложил ввести налоговый вычет на оплату услуг сиделок

Москва20 окт Вести.В России необходимо ввести налоговый вычет на оплату услуг сиделок и помощников по уходу за пожилыми родителями. С таким предложением выступил первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш.

В беседе с Life.ru парламентарий пояснил, что сейчас услуги помощников обходятся семьям по меньшей мере в 40 тысяч рублей в месяц. При уходе за человеком с деменцией расходы могут превысить несколько сотен тысяч.

Если человек официально нанял помощника для мамы или папы – часть расходов должна возвращаться через НДФЛ предложил он

Депутат уточнил, что домашний уход чаще всего не относится к медицинским услугам, а потому семьи не имеют возможности воспользоваться вычетом на лечение.

Согласно инициативе, следует разрешить налогоплательщикам учитывать траты на бытовой уход. Предлагается установить лимит расходов в 150 тысяч рублей в год. Так, при ставке НДФЛ 13% семьи смогут возвращать до 19,5 тысяч рублей каждый год.

Также Панеш предлагает ввести упрощенное оформление такой компенсации. Он считает, что организация, предоставляющая сиделку, могла бы направлять сведения сразу в налоговую службу. В таком случае получателю вычета не придется собирать справки и заполнять декларацию.

Уход за пожилыми родителями – это не только моральная, но и огромная финансовая нагрузка. Люди тратят десятки тысяч рублей в месяц, чтобы обеспечить своим близким достойную жизнь. Государство обязано поддержать эти семьи. Вычет на сиделку – это не привилегия, а справедливая компенсация части расходов добавил Панеш

Ранее зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил увеличить действующий предельный размер налогового вычета при покупке квартиры до 8 миллионов рублей.