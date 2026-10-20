Москва20 октВести.В России необходимо ввести налоговый вычет на оплату услуг сиделок и помощников по уходу за пожилыми родителями. С таким предложением выступил первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш.
В беседе с Life.ru парламентарий пояснил, что сейчас услуги помощников обходятся семьям по меньшей мере в 40 тысяч рублей в месяц. При уходе за человеком с деменцией расходы могут превысить несколько сотен тысяч.
Если человек официально нанял помощника для мамы или папы – часть расходов должна возвращаться через НДФЛпредложил он
Депутат уточнил, что домашний уход чаще всего не относится к медицинским услугам, а потому семьи не имеют возможности воспользоваться вычетом на лечение.
Согласно инициативе, следует разрешить налогоплательщикам учитывать траты на бытовой уход. Предлагается установить лимит расходов в 150 тысяч рублей в год. Так, при ставке НДФЛ 13% семьи смогут возвращать до 19,5 тысяч рублей каждый год.
Также Панеш предлагает ввести упрощенное оформление такой компенсации. Он считает, что организация, предоставляющая сиделку, могла бы направлять сведения сразу в налоговую службу. В таком случае получателю вычета не придется собирать справки и заполнять декларацию.
Уход за пожилыми родителями – это не только моральная, но и огромная финансовая нагрузка. Люди тратят десятки тысяч рублей в месяц, чтобы обеспечить своим близким достойную жизнь. Государство обязано поддержать эти семьи. Вычет на сиделку – это не привилегия, а справедливая компенсация части расходовдобавил Панеш
Ранее зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил увеличить действующий предельный размер налогового вычета при покупке квартиры до 8 миллионов рублей.