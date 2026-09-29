Москва29 сенВести.Работникам в России могут начать предоставлять два оплачиваемых дня в год для сопровождения родителей старше 70 лет в медицинские организации. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Валерий Селезнев, его слова приводит РИА Новости.
Сейчас работник имеет право на оплачиваемое освобождение от работы для собственной диспансеризации, напомнил парламентарий. Так, людям старше 40 лет ежегодно предоставляют один день на данные цели, пенсионерам и предпенсионерам – два дня. Однако для сопровождения пожилого родителя такой меры не предусмотрено. Поэтому многие вынуждены брать отпуск за свой счет или просто договариваться с работодателем.
Предлагаю предоставлять работающим гражданам до двух оплачиваемых дней в год для сопровождения родителей старше 70 лет в медицинские организациисказал депутат
Селезнев уточнил, что эти дни можно будет использовать по отдельности, а при необходимости – брать только часть рабочего дня. Подтвердить, что сотрудник отсутствовал на работе именно по этой причине, можно будет записью или справкой из медицинской организации, в которую он отводил родителя.
Ранее в Госдуме предложили ввести базовую выплату семьям с детьми.