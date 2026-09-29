В ГД предложили выделять работникам два дня на походы с родителями в больницу

Россиянам могут начать оплачивать дни походов в больницу с родителями В ГД предложили выделять работникам два дня на походы с родителями в больницу

Москва29 сен Вести.Работникам в России могут начать предоставлять два оплачиваемых дня в год для сопровождения родителей старше 70 лет в медицинские организации. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Валерий Селезнев, его слова приводит РИА Новости.

Сейчас работник имеет право на оплачиваемое освобождение от работы для собственной диспансеризации, напомнил парламентарий​​​. Так, людям старше 40 лет ежегодно предоставляют один день на данные цели, пенсионерам и предпенсионерам – два дня. Однако для сопровождения пожилого родителя такой меры не предусмотрено. Поэтому многие вынуждены брать отпуск за свой счет или просто договариваться с работодателем.

Предлагаю предоставлять работающим гражданам до двух оплачиваемых дней в год для сопровождения родителей старше 70 лет в медицинские организации сказал депутат

Селезнев уточнил, что эти дни можно будет использовать по отдельности, а при необходимости – брать только часть рабочего дня. Подтвердить, что сотрудник отсутствовал на работе именно по этой причине, можно будет записью или справкой из медицинской организации, в которую он отводил родителя.

Ранее в Госдуме предложили ввести базовую выплату семьям с детьми.