В Госдуме предложили ввести базовую выплату семьям с детьми Депутат Буцкая: базовые выплаты должны выделяться всем семьям с детьми

Москва22 сен Вести.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила предоставлять базовые выплаты на ребенка всем семьям с детьми независимо от уровня доходов. Как передает ТАСС, соответствующее письмо парламентарий отправила министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

Предлагаем рассмотреть возможность введения базовой выплаты на ребенка, предоставляемой всем семьям с детьми независимо от уровня дохода либо при минимальном наборе понятных и прозрачных критериев говорится в обращении депутата

Парламентарий обратила внимание, что формальный доход семьи не всегда показывает ее фактическое положение, поскольку могут быть высокие обязательные расходы на жилье, питание, лечение, транспорт, образование, детские кружки, одежду и обеспечение нескольких детей.

При этом Буцкая предложила провести комплексную оценку полной стоимости администрирования выплат на детей и сопоставить такие расходы с объемом фактической экономии.