В ГД предлагают увеличить лимит налогового вычета на жилье до 8 млн руб. В Госдуме предложили увеличить лимит налогового вычета на жилье до 8 млн руб.

Москва19 окт Вести.Действующий предельный размер налогового вычета при покупке квартиры в 2 млн рублей не соответствует реальной стоимости, его нужно увеличить до 8 млн рублей, заявил в беседе с ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ("Справедливая Россия").

Что касается налогового вычета, напрямую к выбору между первичкой и вторичкой он не относится: его можно получить при покупке жилья в обоих сегментах. Но сам лимит в 2 млн рублей давно не соответствует реальной стоимости квартир. Наша фракция уже предлагала увеличить его до 8 млн рублей. Это отдельная мера поддержки, которая могла бы заметно снизить расходы семьи на покупку жилья считает депутат

Лимиты действуют с 2014 года. Максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры или строительстве жилья и 3 млн рублей с процентов по ипотеке. Так, при ставке НДФЛ 13% можно вернуть 260 тыс. рублей уплаченных налогов и 390 тыс. рублей соответственно. При этом право на имущественный налоговый вычет предоставляется один раз: в случае с покупкой жилья – до получения всех 260 тыс. рублей, независимо от числа квартир, а в случае с процентами по ипотеке – до получения 390 тыс. рублей, но лишь по одному объекту недвижимости.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Куринный (фракция КПРФ) напомнил, что россияне могут возместить часть расходов на медицинские услуги с помощью налогового вычета.