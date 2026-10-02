Москва2 окт Вести.Роскадастр начнет выявлять расхождения в данных, по которым рассчитываются налоги на недвижимость; ведомство за эту работу сможет получать до половины дополнительных поступлений в бюджет, пишет издание "Известия".

Как отмечает газета, это должно стимулировать поиск неучтенных объектов и ошибок, но для некоторых собственников может обернуться ростом налогов.

Сейчас налог на квартиры, дома, комнаты и гаражи рассчитывает ФНС на основе данных ЕГРН и кадастровой стоимости. Базовая ставка для жилья составляет 0,1% в год, но регионы могут повышать ее до 0,3%. Часть площади налогом не облагается: 20 кв. м квартиры, 10 кв. м комнаты или 50 кв. м дома.

Отдельно взимается земельный налог. Для участков под частными домами, не используемых в бизнесе, ставка не превышает 0,3%, для остальных земель максимальная ставка - 1,5%.

Эксперты считают, что новый механизм поможет регионам актуализировать сведения о недвижимости и расширить налоговую базу. В первую очередь изменения затронут владельцев объектов, фактические параметры которых не совпадают с данными ЕГРН: частных домов, дач, квартир с перепланировкой и участков с неточными границами.

Особое внимание могут уделить незарегистрированным пристройкам, мансардам, хозпостройкам, гаражам и объектам, используемым в коммерческих целях. Если после корректировки налоговая база вырастет, увеличится и сумма платежа. Собственникам рекомендуют заранее сверить данные ЕГРН с фактическим состоянием недвижимости.

Ранее "Известия" сообщали, что ФНС усилила контроль за москвичами, у которых есть жилье, коммерческая недвижимость или транспорт, но при этом отсутствуют подтвержденные официальные доходы.