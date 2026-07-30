Москва30 июл Вести.Трудоспособные, но неработающие граждане, покупающие дорогие авто, яхты и квартиры, начали получать письма от московских налоговиков с предложением пояснить источники доходов. Об этом РБК рассказали налоговые юристы и консультанты, которые считают, что таким образом налоговики проводят испытания нового механизма определения дохода.

Безработные покупатели дорогого имущества заинтересовали налоговиков еще в 2025 году, и о мероприятиях по выявлению скрытых доходов неработающих официально сообщали в московском УФНС. Теперь богатые неработающие москвичи получают запросы налоговых инспекций с требованием предоставить данные о соотношении дохода с их крупными покупками.

По данным инспекции, у вас отсутствует источник дохода, соотносимый с понесенными расходами на приобретение имущества и транспортных средств гласит уведомление налоговиков

Таким образом налоговая тестирует механизм вменения дохода на основании расходов, считает генеральный директор юридической фирмы "Формула согласия". Дмитрий Ломакин, чей клиент получил одно из таких уведомлений.

Пока это сложная задача, хотя в будущем такая практика, безусловно, станет массовой прогнозирует юрист

В начале 2026 года московский налогоплательщик получил от налогового органа сначала требование о предоставлении документов, а затем уведомление о вызове в налоговый орган, рассказывает Ломакин. Налоговики попросили в первую очередь документы, предоставленные налогоплательщиком в банки для получения кредита или ипотеки и выписки по операциям на банковских счетах.

В рамках вызова в налоговый орган для дачи пояснений инспекция просила ответить, сдано ли купленное имущество в аренду для получения дохода.

Суть запросов налогового органа двойная. С одной стороны, налоговая указывает на отсутствие дохода, который позволил бы совершить крупные приобретения. С другой стороны, предполагается, что если у физического лица есть автомобили и недвижимость, особенно если квартир несколько, то они, скорее всего, сдаются в аренду поясняет Ломакин

Другие опрошенные налоговые юристы и консультанты тоже сталкивались с подобными вопросами в отношении клиентов-физлиц — и не только москвичей. Сейчас в некоторых регионах страны (Московской области, Пермском крае, Татарстане) налоговая выявляет граждан, имеющих в собственности пять и более квартир, приглашает на комиссии, рассказывает партнер юридической компании "АНП Зенит" Альфия Ярулина. Предлагают представить 3-НДФЛ за 2023–2025 годы либо дать письменные пояснения и документы, подтверждающие цели использования такого количества недвижимости.

Несколько аналогичных кейсов в Москве и Санкт-Петербурге известны партнеру Five Stones Consulting Екатерине Болдиновой.

Во всех случаях начинается с требования о предоставлении документов/пояснений "вне рамок налоговых проверок". Они приходили к физическим лицам, у которых вообще нет официального дохода согласно справкам НДФЛ. В одном случае налоговый орган явно на основе жалобы соседей налогоплательщика практически прямо задавал вопрос, а не сдает ли налогоплательщик квартиру в аренду. В двух случаях вопросы задавались обо всех доходах вообще с формулировкой "в связи с выявленными несоответствиями" поделилась Бодинова

Требования, как правило, приходят трудоспособным неработающим физлицам, часто из Москвы и крупных регионов, у которых на фоне отсутствия официального дохода фиксируются крупные расходы, подтверждает глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.

Если налоговая сочтет, что доход был, но не был задекларирован, базовый риск - доначисление НДФЛ, пени и штраф по ст. 122 Налогового кодекса за неуплату или неполную уплату налога объясняет Мемрук

Размер штрафа обычно составляет 20% от недоимки, а при умысле - 40%. Если декларация 3 НДФЛ не подана в срок, дополнительно возможен штраф по ст. 119 НК — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% за шесть месяцев просрочки и выше и не менее 1 тыс. рублей. Если лицо добровольно и полностью уплатит все доначисленные налоги и пени до возбуждения уголовного дела, ответственность исключается.

При этом смягчить последствия или избежать доначислений при получении требования от налоговой тоже возможно, полагают эксперты.

Снизить или исключить штраф по ст. 122 НК помогает наличие достаточного положительного сальдо на ЕНС на момент решения, если оно покрывает недоимку считает Мемрук

Гарантированно избежать доначислений возможно только в одном случае: если у налогоплательщика есть документально подтвержденный легальный источник средств, который объясняет расходы. Например, накопления прошлых лет, продажа имущества, дарение, наследство, заем, разовые гражданско-правовые доходы, иностранные доходы, дивиденды и так далее. Налоговый орган в таких спорах смотрит не на формальный статус неработающего, а на доказуемость происхождения денег, так как, если источник подтвержден, сам по себе вопрос о расходах не создает налога.