Москва28 сен Вести.Федеральная налоговая служба (ФНС) усилила проверки москвичей, которые владеют жильем, коммерческими помещениями или транспортом, но не имеют подтвержденных официальных доходов, сообщает газета "Известия".

По ее данным, в поле зрения ФНС находятся 154 тыс. трудоспособных жителей российской столицы. Налоговики отмечают, что это не разовая кампания, а продолжение системной работы по выводу доходов граждан из тени. По итогам 2025 года почти 64 тыс. москвичей, ранее считавшихся неработающими, официально задекларировали доходы, что принесло бюджету более 9 млрд рублей налогов и страховых взносов.

По словам источника издания в налоговых органах, в зоне риска находятся две группы. К первой относятся полностью неформальные арендодатели, которые сдают квартиры, комнаты, апартаменты, офисы, склады, магазины или машино-места без деклараций, регистрации ИП и статуса самозанятого, а плату нередко получают наличными или переводами на личные карты.

Ко второй относятся "так называемые светло-серые собственники", которые оформили свою деятельность, но показывают лишь часть доходов, например, указывают в договоре заниженную ставку аренды.

Выявлять таких арендодателей налоговая может по объявлениям на сервисах недвижимости и площадках посуточной аренды, по сведениям управляющих компаний и ТСЖ, а также по договорам арендаторов, если это юрлица или ИП, пишут авторы публикации.

Сначала собственник может получить уведомление в личном кабинете или письмо с просьбой пояснить источник дохода и предложением подать форму 3-НДФЛ за прошлые периоды, либо оформить статус самозанятого или ИП. Если ответа нет, возможен вызов на комиссию по легализации налоговой базы. При расхождениях могут быть доначислен НДФЛ, пени и штрафы за прошлые периоды.

Эксперты поясняют, что налоговые инспекторы вправе вызвать на опрос любого гражданина, в том числе соседей арендодателя или жильцов квартиры, и их показания "вполне могут стать основой для доначислений".

Ранее эксперт по налогам Дмитрий Шумейко предупредил арендодателей о рисках сдачи жилья без уплаты налогов.