В Москве выявили 154 тысячи граждан с теневыми доходами Власти Москвы рассказали о выявлении незадекларированных доходов граждан

Москва22 сен Вести.В Москве насчитывается 154 тысячи трудоспособных граждан, которые живут на теневые доходы, не имея официальных. Об этом РБК рассказала замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Дарья Мурченко.

К незадекларированным доходам зачастую относятся арендная плана за сдачу объектов недвижимости и транспортных средств.

По словам Мурченко, власти аккумулируют данные о таких гражданах и оценивают налоговый потенциал принадлежащего им имущества. Если налоговые органы доказывают наличие нарушения, гражданам могут доначислить налоги.

Как напоминает РБК, в ноябре 2025 года управление ФНС по Москве сообщало о проведении мероприятий в отношении неработающих трудоспособных жителей столицы, которые не декларируют доходы для целей налогообложения.

В результате были выявлены 64 тысячи граждан, которые впоследствии "формализовали источники получения своих денежных средств".