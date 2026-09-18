В ГД напомнили о возможности снизить кадастровую стоимость через суд и ГБУ

В Госдуме объяснили порядок пересмотра кадастровой стоимости недвижимости В ГД напомнили о возможности снизить кадастровую стоимость через суд и ГБУ

Москва18 сен Вести.Новый порядок государственной кадастровой оценки, применяемый с 1 января на базе Национальной системы пространственных данных, позволяет гражданам эффективно оспаривать и снижать завышенную стоимость недвижимости. Об этом NEWS.ru сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Парламентарий разъяснил, что при выявлении технических и методических ошибок в характеристиках объекта заявление подается в региональное бюджетное учреждение, которое рассматривает его до 30 дней и при подтверждении пересчитывает цену даже для смежных аналогичных объектов. В спорах о привязке к рыночной цене обращение направляется в комиссию, суд или бюджетное учреждение в зависимости от действующей в регионе статьи закона.

Гаврилов также напомнил о недавнем решении Конституционного суда, разрешившем физлицам пересматривать архивную кадастровую стоимость до рыночного уровня, если старая оценка влечет завышенные налоги, с возможностью перерасчета налоговых выплат за предыдущие три года.