Москва15 июл Вести.Конституционный суд РФ изменил порядок оспаривания кадастровой стоимости недвижимости, указав, что установленный законом шестимесячный срок не обеспечивает надлежащую защиту прав собственников. Об этом сообщается на сайте КС РФ.

Поводом для рассмотрения стало то, что многие владельцы недвижимости узнают о завышенной кадастровой стоимости лишь после получения налоговых начислений. К этому моменту срок для обращения с требованием о пересмотре оценки зачастую уже истекает.

Действующее налоговое законодательство допускает пересмотр размера налоговой обязанности… Вместе с тем из-за положений оспариваемой статьи закона о кадастровой оценке при совокупности определенных условий соответствующая возможность может быть утрачена говорится в постановлении суда

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