Москва23 июн Вести.Конституционный суд России (КС РФ) признал неправомерным применение новых коэффициентов утилизационного сбора к старым поставкам техники. Об этом говорится в постановлении суда.

Инициатором разбирательства стало ООО "Терра групп". В январе 2023 года компания заключила с казахстанским АО "Агромашхолдинг" контракт на поставку тракторов. Однако производитель сорвал сроки и стороны договорили об отгрузке альтернативной партии машин. Они прибыли в Россию 30 июня 2023 год.

Спустя неделю, 6 июля, компания подала в таможню расчет утильсбора по старым правилам – с коэффициентом 2,5. Однако орган отказался его принимать, ссылаясь на постановление правительства, вступившее в силу с 1 июля. Согласно документу, коэффициент для указанной техники был увеличен до 10,14. В результате с компании списали сумму в четыре раза больше, чем предполагалось.

Конституционный суд отметил, что при принятии новых нормативных правовых актов следует разумно определять сроки, по истечению которых возникает обязанность платить налоги и сборы. Акты по сборам по общему правилу, согласно Налоговому кодексу РФ, вступают в силу не ранее чем через месяца со дня их официального опубликования. Указанное постановление правительства вступило в силу меньше, чем через месяц. В результате суд признал признал оспариваемую норму не соответствующей Конституции РФ.