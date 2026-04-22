КС РФ защитил интересы россиянки, которой доначислили НДФЛ при продаже жилья В Конституционном суде РФ разъяснили механизм уплаты НДФЛ при продаже жилья

Москва22 апр Вести.Налоговые льготы, которые действуют для московской программы реновации и позволяют собственнику не платить НДФЛ при продаже жилья, должны быть распространены и на другие регионы России. Такое решение принял Конституционный суд РФ.

Соответствующее постановление было принято после рассмотрения дела россиянки Александры Догарь из Ямало-Ненецкого автономного округа. Ее недвижимость была изъята в 2017 году для муниципальных нужд. Взамен женщина получила новое жилье от властей, а затем продала его в 2021 году.

После сделки налоговая потребовала от Догарь уплаты НДФЛ, хотя существует норма, которая освобождает граждан от уплаты сборов, если жилье было во владении более пяти лет. Суды местных инстанций выносили решения в пользу ведомства, однако в КС РФ встали на сторону россиянки.

Установленный Налоговым кодексом пятилетний, для некоторых случаев – трехлетний, срок владения недвижимостью для освобождения от уплаты НДФЛ при ее продаже служит условным индикатором того, что квартира приобретается не для дальнейшей перепродажи в целях быстрого получения дохода уточнили в пресс-службе КС РФ

Конституционный суд постановил пересмотреть действующие правовые нормы в части определения минимального предельного срока владения жилым помещением или доли в нем для аналогичных случаев продажи жилья. А также распространить налоговые льготы, предусмотренные для московской программы реновации, на другие случаи принудительного отчуждения жилья государством.