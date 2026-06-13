В Госдуме рассказали, как быстро проверить недвижимость на арест Гаврилов: выписка из ЕГРН поможет быстро узнать об аресте недвижимости

Москва13 июн Вести.Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с NEWS.ru рассказал о самом надежном способе быстро проверить недвижимость на наличие арестов и запретов.

По словам эксперта, для проверки недвижимости достаточно получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Проверить объект на аресты и запреты довольно легко. Воспользуйтесь выпиской из ЕГРН — это самый надежный источник таких данных сказал он

Депутат перечислил три варианта - лично обратиться в МФЦ с паспортом, заказать документ на портале "Госуслуги" в разделе "Справки и выписки"или воспользоваться сайтом Росреестра, раздел "Услуги и сервисы".

В выписке ЕГРН в разделе ограничений указываются вид запрета, дата, номер, основание, орган, который его наложил, и срок действия. Если же никаких обременений на объект нет, то в документе будет стоять отметка "Не зарегистрировано".

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