Застройщикам все чаще отказывают в кредитах на землю РБК: банки ужесточили подход кредитования девелоперов на покупку земли

Москва18 сен Вести.Крупные банки пересмотрели концепцию оценки рисков при кредитовании девелоперов на покупку земельных участков под жилье, рассказали РБК два консультанта на рынке жилой недвижимости и собеседник в крупном застройщике.

Если раньше кредитные комитеты проще согласовывали такие сделки, то теперь они дольше и тщательнее анализируют финансовую модель каждого проекта. Не соответствующим критериям компаниям банки могут предложить менее выгодные условия или вовсе отказать, отмечает издание.

Банки особенно осторожны с кредитами на покупку земли: на этой стадии часто нет разрешения на строительство и параметров проекта, добавляет РБК. Ужесточение кредитования может сказаться на условиях ипотеки и сокращении числа программ, а также на оценке заемщиков - банки будут ориентироваться на клиентов с низким риском.

Для кредиторов стал весомее коэффициент покрытия долга будущими поступлениями (LLCR), а схема "0/100" (когда сначала не платишь ничего, а потом всю сумму) практически не работает: банки требуют большего собственного участия девелопера: вложений, залогов, регрессов на бизнес.

Мы отмечаем, что банки стали более внимательно подходить к оценке девелоперских проектов и заемщиков рассказала директор по управлению капиталом "Колди" Юлия Щедрина

По ее словам, отказы получают компании, которые не могут обосновать финансовую логику, сроки и подтвердить градостроительные параметры. Девелоперы с проработанными продуктами и прозрачной моделью кредиты привлекают по-прежнему.

Среди причин изменений - предстоящее ужесточение норм ЦБ по резервированию кредитов застройщикам (вступит в силу с 1 октября 2027 года, но кредиторы уже адаптируют риск-модели), падение продаж жилья в течение 2026 года при большом объеме предложения и ухудшение экономики текущих проектов из-за затягивания согласований.

Зампред Сбербанка Тарас Скворцов отметил рост рисков, связанных с вводом нового жилья, которое все меньше покрыто счетами эскроу.

Мы, конечно, это учитываем при одобрении новых проектов. Сегодня в том числе из-за высокой ключевой ставки динамика одобрения новых строительных проектов существенно ниже, чем была год назад поделился эксперт

В "Сбере" уточнили, что темпы кредитования девелоперов не снижают - застройщики сами корректируют планы по запускам. "Дом.РФ" сообщил РБК, что кредитную политику не пересматривал. ВТБ, Альфа-банк, РСХБ, ГПБ и Т-банк на запросы не ответили.

На конец второго квартала 2026 года задолженность застройщиков перед банками достигала 10,8 трлн рублей (+6,2% с начала года). Площадь строящихся объектов со счетами эскроу составила 118 млн кв. м, из них 69,5% - нераспроданные квартиры (годом ранее - 66,9%). Ипотечная задолженность населения на 1 августа - 24,66 трлн рублей (+3,6% с начала года)

По мнению экспертов, это скорее изменит структуру рынка, чем приведет к общему дефициту жилья: финансирование проще получат игроки с хорошей историей продаж и прозрачной моделью, что может привести к консолидации рынка. Количество новых проектов снизится - это может отразиться на ценах новостроек, но возможен и рост доли более качественных проектов с лучшей экономикой.

Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно направит 157 млрд рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой.