Москва18 сенВести.Крупные банки пересмотрели концепцию оценки рисков при кредитовании девелоперов на покупку земельных участков под жилье, рассказали РБК два консультанта на рынке жилой недвижимости и собеседник в крупном застройщике.
Если раньше кредитные комитеты проще согласовывали такие сделки, то теперь они дольше и тщательнее анализируют финансовую модель каждого проекта. Не соответствующим критериям компаниям банки могут предложить менее выгодные условия или вовсе отказать, отмечает издание.
Банки особенно осторожны с кредитами на покупку земли: на этой стадии часто нет разрешения на строительство и параметров проекта, добавляет РБК. Ужесточение кредитования может сказаться на условиях ипотеки и сокращении числа программ, а также на оценке заемщиков - банки будут ориентироваться на клиентов с низким риском.
Для кредиторов стал весомее коэффициент покрытия долга будущими поступлениями (LLCR), а схема "0/100" (когда сначала не платишь ничего, а потом всю сумму) практически не работает: банки требуют большего собственного участия девелопера: вложений, залогов, регрессов на бизнес.
Мы отмечаем, что банки стали более внимательно подходить к оценке девелоперских проектов и заемщиковрассказала директор по управлению капиталом "Колди" Юлия Щедрина
По ее словам, отказы получают компании, которые не могут обосновать финансовую логику, сроки и подтвердить градостроительные параметры. Девелоперы с проработанными продуктами и прозрачной моделью кредиты привлекают по-прежнему.
Среди причин изменений - предстоящее ужесточение норм ЦБ по резервированию кредитов застройщикам (вступит в силу с 1 октября 2027 года, но кредиторы уже адаптируют риск-модели), падение продаж жилья в течение 2026 года при большом объеме предложения и ухудшение экономики текущих проектов из-за затягивания согласований.
Зампред Сбербанка Тарас Скворцов отметил рост рисков, связанных с вводом нового жилья, которое все меньше покрыто счетами эскроу.
Мы, конечно, это учитываем при одобрении новых проектов. Сегодня в том числе из-за высокой ключевой ставки динамика одобрения новых строительных проектов существенно ниже, чем была год назадподелился эксперт
В "Сбере" уточнили, что темпы кредитования девелоперов не снижают - застройщики сами корректируют планы по запускам. "Дом.РФ" сообщил РБК, что кредитную политику не пересматривал. ВТБ, Альфа-банк, РСХБ, ГПБ и Т-банк на запросы не ответили.
На конец второго квартала 2026 года задолженность застройщиков перед банками достигала 10,8 трлн рублей (+6,2% с начала года). Площадь строящихся объектов со счетами эскроу составила 118 млн кв. м, из них 69,5% - нераспроданные квартиры (годом ранее - 66,9%). Ипотечная задолженность населения на 1 августа - 24,66 трлн рублей (+3,6% с начала года)
По мнению экспертов, это скорее изменит структуру рынка, чем приведет к общему дефициту жилья: финансирование проще получат игроки с хорошей историей продаж и прозрачной моделью, что может привести к консолидации рынка. Количество новых проектов снизится - это может отразиться на ценах новостроек, но возможен и рост доли более качественных проектов с лучшей экономикой.
Ранее сообщалось, что правительство России дополнительно направит 157 млрд рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой.