Москва17 сен Вести.Правительство России дополнительно направит 157 млрд рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На их реализацию правительство дополнительно направит 157 млрд рублей. Из них почти 66 млрд на семейную - для покупки квартиры или дома, которую могут взять родители, воспитывающие детей сказал Мишустин

Около 6 млрд рублей из дополнительного финансирования предусмотрено на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока и Арктики. Еще порядка 85 млрд рублей направят на субсидирование процентных ставок по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы льготной ипотеки.

По словам премьера, выделение средств позволит государству в полном объеме выполнять обязательства перед банками и сохранить возможность для граждан воспользоваться действующими ипотечными программами. Мишустин отметил, что программа семейной ипотеки по поручению президента продлена до 2030 года.

Глава правительства поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и министру финансов Антону Силуанову держать вопрос финансирования ипотечных программ на личном контроле.

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила ипотечных каникул для родителей. Согласно документу, семьи при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей смогут претендовать на получение кредитных каникул по ипотеке до полутора лет. Воспользоваться льготой можно однократно за весь срок действия договора.