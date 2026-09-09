Москва9 сен Вести.Банки подходят к оценке заемщиков комплексно и могут проверять самые разные сферы жизни клиента, рассказал в беседе с NEWS.ru ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута..Даже неоплаченный штраф в размере 500 рублей может стать причиной для отказа в получении ипотеки.

Сейчас банки анализируют клиентов совсем иначе. По факту кредитная организация знает все. Подавая заявку на ипотеку, мы подтверждаем согласие на обработку персональных данных. Банк, имея технические возможности, может проверить практически любую информацию. Часто случаются отказы, когда, например, подают заявку супруги по семейной ипотеке и по одному из них есть какой-то негативный фактор. Это может быть исполнительное производство у судебных приставов пояснил Ракута

Брокер также отметил, что банки по-разному трактуют наличие у заявителя движимого имущества, в частности, машины. По словам брокера, для одних кредиторов это сигнал о состоятельности, а для других — повод снизить желаемую сумму.

Сейчас банки начали анализировать даже соцсети клиента. Если информация в них не совпадает с анкетой, это тоже может стать причиной отказа. Например, если клиент указывает, что работает на госслужбе, а на самом деле является мастером по маникюру.

